На Харківщині сталася стрілянина в одному з підрозділів: 3 військових загинули, 4 поранені

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Зазначається, що стрілянина сталася на підґрунті особистих взаємовідносин.

Поранених військовослужбовців доставили у Військово-медичний клінічний центру. В ОСУВ "Хортиця" повідомляють, що поранені у важкому стані.



"На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи. Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення в подальшому подібних випадків", - йдеться у повідомленні.