На Харківщині сталася стрілянина в одному з підрозділів: 3 військових загинули, 4 поранені
24 липня на Харківщині в одному з підрозділів між військовослужбовцями сталася стрілянина: троє військових загинули, четверо - поранені
Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".
Зазначається, що стрілянина сталася на підґрунті особистих взаємовідносин.
Поранених військовослужбовців доставили у Військово-медичний клінічний центру. В ОСУВ "Хортиця" повідомляють, що поранені у важкому стані.
"На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи. Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення в подальшому подібних випадків", - йдеться у повідомленні.
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