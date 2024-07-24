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На Харківщині сталася стрілянина в одному з підрозділів: 3 військових загинули, 4 поранені

Марина Клюєва
24 липня, 2024 середа
22:51
Суспільство військові

24 липня на Харківщині в одному з підрозділів між військовослужбовцями сталася стрілянина: троє військових загинули, четверо - поранені

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Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Зазначається, що стрілянина сталася на підґрунті особистих взаємовідносин.

Поранених військовослужбовців доставили у Військово-медичний клінічний центру. В ОСУВ "Хортиця" повідомляють, що поранені у важкому стані. 

"На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи. Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення в подальшому подібних випадків", - йдеться у повідомленні. 

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Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Харківщина
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