На Київщині зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів

Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Як розповів потерпілий, консерву він придбав у торговельній мережі Києва.

З 19 січня головне управління розпочало позаплановий захід держконтролю операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження.

Зазначається, що консерву, яка спричинила хворобу мешканця, зняли з реалізації до отримання результатів лабораторних досліджень.

"Вжито усіх заходів щодо безпеки та унеможливлення загрози для здоров`я споживачів зазначеної харчової продукції", - наголосили у пресслужбі.

Про результати дослідження в управління Держпродспоживслужби пообіцяли розповісти пізніше.