На Київщині зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів
У мешканця Фастівського району Київської області виявили ботулізм. Лікарі пов'язують інфекцію з вживанням рибної консерви "Тунець у власному соку"
Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби у Києві.
Як розповів потерпілий, консерву він придбав у торговельній мережі Києва.
З 19 січня головне управління розпочало позаплановий захід держконтролю операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження.
Зазначається, що консерву, яка спричинила хворобу мешканця, зняли з реалізації до отримання результатів лабораторних досліджень.
"Вжито усіх заходів щодо безпеки та унеможливлення загрози для здоров`я споживачів зазначеної харчової продукції", - наголосили у пресслужбі.
Про результати дослідження в управління Держпродспоживслужби пообіцяли розповісти пізніше.
- Також на Львівщині батько з донькою потрапили у лікарню з ботулізмом після вживання тушкованки. Обоє вживали тушкованку з яловичини власного приготування.
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