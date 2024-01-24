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На Київщині зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів

24 січня, 2024 середа
10:44
Суспільство консерви

У мешканця Фастівського району Київської області виявили ботулізм. Лікарі пов'язують інфекцію з вживанням рибної консерви "Тунець у власному соку"

Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Як розповів потерпілий, консерву він придбав у торговельній мережі Києва.

З 19 січня головне управління розпочало позаплановий захід держконтролю операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження.

Зазначається, що консерву, яка спричинила хворобу мешканця, зняли з реалізації до отримання результатів лабораторних досліджень.

"Вжито усіх заходів щодо безпеки та унеможливлення загрози для здоров`я споживачів зазначеної харчової продукції", - наголосили у пресслужбі.

Про результати дослідження в управління Держпродспоживслужби пообіцяли розповісти пізніше.

  • Також на Львівщині батько з донькою потрапили у лікарню з ботулізмом після вживання тушкованки. Обоє вживали тушкованку з яловичини власного приготування.
Теги:
Здоров'я
Медицина
Київщина
новини Києва
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