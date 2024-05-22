На київській Оболоні частково немає світла: причина
У середу, 22 травня, в Оболонському районі Києва сталася аварія. Унаслідок цього частина будинків залишилася без електроенергії
Про це повідомляє ДТЕК.
"Через локальну аварію без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики вже працюють над ліквідацією аварії, а світло обіцяють повернути до 10:00.
- 22 травня графіки погодинних відключень діятимуть для побутових і промислових споживачів в усіх регіонах України.
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