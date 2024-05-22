На київській Оболоні частково немає світла: причина

Про це повідомляє ДТЕК.

"Через локальну аварію без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над ліквідацією аварії, а світло обіцяють повернути до 10:00.