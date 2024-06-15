На Кіровоградщині вночі перекинулась автівка: є загиблий і п'ятеро поранених

Про це інформує ДСНС у Кіровоградській області.

Зазначається, що ДТП сталася біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району.



Встановлено, що водій легковика Dacia Sandero не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини шляху та перекинувся. У результаті автопригоди одна людина загинула, п’ять - травмовано.;

Надзвичайники відтранспортували травмованих до автомобіля швидкої допомоги. Їх було доправлено до лікувального закладу.



Понівечений легковик знеструмили, встановили на колеса та відбуксирували в безпечне місце.