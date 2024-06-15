На Кіровоградщині вночі перекинулась автівка: є загиблий і п'ятеро поранених
Уночі суботи, 15 червня, у Кіровоградській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля, у результаті якої загинула людина, ще декілька зазнали поранень
Про це інформує ДСНС у Кіровоградській області.
Зазначається, що ДТП сталася біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району.
Встановлено, що водій легковика Dacia Sandero не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини шляху та перекинувся. У результаті автопригоди одна людина загинула, п’ять - травмовано.;
Надзвичайники відтранспортували травмованих до автомобіля швидкої допомоги. Їх було доправлено до лікувального закладу.
Понівечений легковик знеструмили, встановили на колеса та відбуксирували в безпечне місце.
- Уночі 4 червня у Вінницькій області автобус, що перевозив школярів з екскурсії, потрапив у ДТП. У результаті травмувалися п'ятеро дітей і двоє дорослих.
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