На Майдані Незалежності 11 жовтня вшанують пам'ять журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в заручниках у РФ

Про це повідомили пресслужба премії імені Георгія Гонгадзе та hromadske.

Акція відбудеться сьогодні, 11 жовтня, о 19:00, на Майдані Незалежності поблизу простору з прапорами на честь загиблих під час російсько-української війни.

"Премія імені Георгія Гонгадзе та hromadske закликає усіх небайдужих прийти на акцію вшанування пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула, перебуваючи в полоні в Росії", - йдеться в повідомленні.