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На Майдані Незалежності 11 жовтня вшанують пам'ять журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в заручниках у РФ

Юлія Лаврук
11 жовтня, 2024 п'ятниця
13:38
Суспільство Вікторія Рощина

На Майдані Незалежності в Києві 11 жовтня відбудеться акція вшанування пам'яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула, перебуваючи в російському полоні

Зміст

Про це повідомили пресслужба премії імені Георгія Гонгадзе та hromadske.

Акція відбудеться сьогодні, 11 жовтня, о 19:00, на Майдані Незалежності поблизу простору з прапорами на честь загиблих під час російсько-української війни.

"Премія імені Георгія Гонгадзе та hromadske закликає усіх небайдужих прийти на акцію вшанування пам’яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула, перебуваючи в полоні в Росії", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про зникнення Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій. 

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку.

У четвер, 10 жовтня 2024 року стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генерального прокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення української журналістки - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Теги:
Україна
журналісти
полонені
Війна з Росією
новини Києва
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