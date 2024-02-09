На Майдані в Києві зібралася акція на підтримку Залужного

Про це повідомляє hromadske.

"Переважно ті, хто тут зібрався, вважають великою помилкою влади відсторонення Залужного", - сказав політичний аналітик Карл Волох, який назвався ініціатором акції.

Він додав, що учасники мають "одне просте питання, яке навіть не треба було обговорювати".

Також Волох додав, що 20 травня 2024 року закінчуються повноваження президента Зеленського, через що в Україні потрібно провести вибори.

Фото: Карина Рева

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.

Зазначено, учасники акції вигукували гасла "Поверніть Залужного" й тримали плакати з такими написами. Також дехто приніс портрет колишнього головнокомандувача ЗСУ, а одна з учасниць вигукнула: "Залужний - наш президент".