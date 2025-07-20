На Миколаївщині через викинутий недопалок загорілась трава: вогонь охопив будинок літньої жінки, вона загинула

Про це проінформувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, через високу температуру повітря та поривчастий вітер вогонь швидко поширився, охопивши господарські будівлі, а потім і житловий будинок, де мешкала жінка 1939 року народження.

Донька загиблої, 1970 року народження, намагалася врятувати матір, але безуспішно. Вона отримала опіки рук та була госпіталізована.

Рятувальники ліквідували пожежу будинку площею 100 кв.м та сухої трави 200 кв.м.

Для з’ясування всіх обставин працювали офіцер-рятувальник громади та співробітники поліції.

фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій