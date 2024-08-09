На найдовших маршрутах: у представництві ЮНІСЕФ розповіли про дитячі вагони Укрзалізниці

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Я гадаю, що ми всі повертаємось у дитинство, коли бачимо дитячі емоції. Ми дуже пишаємося партнерством, яке дає можливість дітям України під час війни залишатись справжніми дітьми: посміхатися, гратися. Кожна дитина має право грати та розвиватися. Ніхто не може цього забрати, попри будь-які обставини", - впевнений Мунір Мамедзаде - голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

За словами члена правління Укрзалізниці та голови пасажирського напряму Олександра Перцовського, це приклад - наскільки важливо мати трохи дива та магії. Попри війну в Україні дуже багато робиться і змінюється заради дітей

"Ми як залізниця, як ви усі добре знаєте, евакуювали понад 1 млн дітей, багато з них поїхало в безпеку до різних країн і ми відчуваємо своїм зобов'язанням зробити тут настільки магічні, круті історії для дітей, щоб вони повертались", - каже Перцовський.

Фото: Катерина Галко

"Вслід за Харків-Ясіня також поїдуть далі маршрути, які з Харкова їдуть до Заходу: до Закарпаття, до Ужгорода. Далі Дніпро, Запоріжжя - це важливий вузол, звідки дітки також їдуть, і також зі столиці до Закарпаття. Вагони, вони є гнучкими, тому ми будемо дивитися за попитом. За потреби будемо релокувати на ті маршрути, де є найбільший запит. Ціна жодним чином не є більшою за звичайну. У момент, коли відкрились продажі, за 40 секунд на 20 днів розлетілися ці квитки. Ми бачили людей, які просто приходили сюди й казали: ми готові взяти квиток, щоб просто поїхати, а діти погралися", - йдеться у повідомленні.

Дитячий вагон від Укрзалізниці. Деталі

У четвер, 8 серпня, Укрзалізниця у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон, який курсує в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня.

Квитки на дитячий вагон можна придбати винятково в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування. Дітям у потязі видаватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.

У чому особливості оснащення вагона