На Одещині через негоду школи тимчасово перевели на дистанційне навчання
Через погіршення погоди в Одеській області у вівторок та середу, 9-10 січня, навчання в усіх закладах освіти відбуватиметься в дистанційному форматі
Відповідне розпорядження підписав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"У звʼязку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області", - йдеться у повідомленні.
Водночас дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.
Голова ОВА закликав батьків на період негоди за можливості залишити дітей удома. Він додав, що про відновлення очного освітнього процесу буде повідомлено додатково.
- Напередодні українців попереджали, що з 7 по 9 січня очікується різке зниження температури повітря до -19…-25 °C, а також сильні снігопади по всій території України. Через ожеледицю та налипання мокрого снігу ускладниться ситуація на дорогах.
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