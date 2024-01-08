На Одещині через негоду школи тимчасово перевели на дистанційне навчання

Відповідне розпорядження підписав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У звʼязку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області", - йдеться у повідомленні.

Водночас дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

Голова ОВА закликав батьків на період негоди за можливості залишити дітей удома. Він додав, що про відновлення очного освітнього процесу буде повідомлено додатково.