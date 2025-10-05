На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів
За минулу добу енергетики відновили електропостачання для близько 28 тисяч мешканців у 76 населених пунктах Одеської області
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпр.
"Упродовж останньої доби енергетики повернули енергопостачання майже 28 тисячам споживачів в 76 населених пунктах Одещини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі без світла через негоду залишаються ще 9,2 тис. родин у 20 містах та селах області.
За словами голови ОВА, аварійні бригади працюють безупинно, аби якнайшвидше відновити електропостачання в кожному будинку.
- 30 вересня в Одесі запровадили режим надзвичайної ситуації через сильну зливу - за добу випала півторамісячна норма опадів. Станом на 1 жовтня стало відомо про 10 загиблих, серед них одна дитина.
