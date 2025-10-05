Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів

На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів

Марія Музиченко
5 жовтня, 2025 неділя
00:55
Суспільство світло

За минулу добу енергетики відновили електропостачання для близько 28 тисяч мешканців у 76 населених пунктах Одеської області

Зміст

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпр.

"Упродовж останньої доби енергетики повернули енергопостачання майже 28 тисячам споживачів в 76 населених пунктах Одещини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі без світла через негоду залишаються ще 9,2 тис. родин у 20 містах та селах області.

За словами голови ОВА, аварійні бригади працюють безупинно, аби якнайшвидше відновити електропостачання в кожному будинку.

  • 30 вересня в Одесі запровадили режим надзвичайної ситуації через сильну зливу - за добу випала півторамісячна норма опадів. Станом на 1 жовтня стало відомо про 10 загиблих, серед них одна дитина.
Теги:
Новини
Україна
негода
Одещина
Енергетика
