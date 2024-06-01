На Одещині хочуть відкрити для відвідування 20 пляжів
У суботу, 1 червня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер оголосив про можливість відкриття для відвідування 20 пляжів у Одеському регіоні
Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".
За словами очільника ОВА, відповідне розпорядження мають підписати найближчими днями.
Кіпер уточнив, що, ймовірно, буде відкритий пляж в Ізмаїльському районі, однак відкриття найбільшої кількості локацій заплановано в Одеському районі, оскільки саме там є більше можливостей для створення безпечних умов для відвідувачів.
"Ви бачите, що людей не стримати, люди хочуть прийти, отримати натуральний живий природний вітамін", - пояснив очільник ОВА.
Крім того, він нагадав, що минулого року в серпні відкрили шість пляжів. Вони стали доступними після перевірки.
"Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувались на вибухові пристрої, мали поруч бомбосховища та просте укриття, постійно моніторились щодо підпливу небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо. Найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів", - констатував Кіпер.
- 23 квітня у КМДА заявили, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон, враховуючи дію воєнного стану, а містянам порадили не відвідувати пляжі та зони відпочинку.
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