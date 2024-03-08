На Одещині на вулиці знайшли тіло військовослужбовця: поліція з'ясовує обставини
На Одещині у п'ятницю, 8 березня, перехожі знайшли на вулиці тіло військовослужбовця: поліція з'ясовує обставини його загибелі
Про це інформує поліція Одеської області.
Вказано, що тіло військового знайшли близько восьмої ранку на проспекті Шевченка в районному центрі. На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, працівники Подільської окружної прокуратури, інші оперативні служби.
"Встановлюються всі обставини події, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на викриття особи, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про подію за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
- 1 грудня поліція Києва затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військового, який прямував у госпіталь. Судово-медичний експерт виявив на тілі померлого близько 15 ножових поранень.
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