На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Під час окупації частини Миколаївської області у 2022 року російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціалізованої школи на Миколаївщині. Серед викрадених дітей опинилися також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування", – написав він.

Єрмак розповідає: директорка школи відмовилася від такого переміщення й шукала шляхи для виїзду дітей на підконтрольну українську територію.

Коли окупанти дізналися про це – у супроводі Росгвардії на військових машинах типу "Тигр" примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини. Після цього росіяни вивезли їх в Анапу потягом від анексованого Криму.