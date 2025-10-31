На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році
31 жовтня на підконтрольну територію України вдалося повернути групу вихованців спеціалізованої школи, яких росіян вкрали з на той час окупованої частини Миколаївщини в 2022 році
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Під час окупації частини Миколаївської області у 2022 року російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціалізованої школи на Миколаївщині. Серед викрадених дітей опинилися також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування", – написав він.
Єрмак розповідає: директорка школи відмовилася від такого переміщення й шукала шляхи для виїзду дітей на підконтрольну українську територію.
Коли окупанти дізналися про це – у супроводі Росгвардії на військових машинах типу "Тигр" примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини. Після цього росіяни вивезли їх в Анапу потягом від анексованого Криму.
- 27 жовтня в межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати 17 дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.14
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.87
- Актуальне
- Важливе