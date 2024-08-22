На постійній основі: Укрзалізниця додала поїзд Інтерсіті+ на маршрут Київ - Одеса

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Вказано, що ще один потяг вирішили додати зважаючи на попит. Квитки на нього можна буде придбати в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня. Він курсуватиме у середу, п'ятницю та неділю о 14:56. В Одесу прибуватиме о 22:28. У зворотному напрямку, з Одеси, перший рейс відбудеться 7 вересня. Надалі поїзд вирушатиме у четвер, суботу та понеділок о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.