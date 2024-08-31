На Софійській площі у Києві відкрили фотовиставку пам'яті військових, загиблих у війні з РФ
У Києві на Софійській площі відкрили фотовиставку "Воїни світла", присвячену пам'яті українських військовослужбовців, загиблих під час російсько-української війни
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Цей проєкт присвячений, зокрема, захисникам Маріуполя, бійцям полку "Азов", 3-ї штурмової бригади та добровольцям, які загинули в Іловайському котлі.
Фото: Тетяна Голунова/Еспресо
На виставці представлені понад 300 інформаційних планшетів, на яких зображені портрети та життєписи наших оборонців, які віддали життя у боях за Маріуполь, Бахмут, Мар'їнку, Іловайськ.
Окрім цього, у межах заходу вперше було презентовано виставку "Родина героїв" - це вироби мистецтва, виготовлені сім’ями полеглих захисників. Експонати з неї зможуть придбати за донат усі охочі. Кошти організатори перерахують на підтримку Сил Оборони України.
Фото: Тетяна Голунова/Еспресо
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