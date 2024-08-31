На Софійській площі у Києві відкрили фотовиставку пам'яті військових, загиблих у війні з РФ

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Цей проєкт присвячений, зокрема, захисникам Маріуполя, бійцям полку "Азов", 3-ї штурмової бригади та добровольцям, які загинули в Іловайському котлі.

Фото: Тетяна Голунова/Еспресо

На виставці представлені понад 300 інформаційних планшетів, на яких зображені портрети та життєписи наших оборонців, які віддали життя у боях за Маріуполь, Бахмут, Мар'їнку, Іловайськ.

Окрім цього, у межах заходу вперше було презентовано виставку "Родина героїв" - це вироби мистецтва, виготовлені сім’ями полеглих захисників. Експонати з неї зможуть придбати за донат усі охочі. Кошти організатори перерахують на підтримку Сил Оборони України.

Фото: Тетяна Голунова/Еспресо