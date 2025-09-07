На столичному Харківському мості водій Audi вилетів на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
Близько 17:00 неділі, 7 вересня 2025 року, 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе (Дарницький район Києва), виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan
Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події, передає поліція Києва.
"Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
Як можна помітити на поширених Нацполіцією світлинах, зіткнення сталося на Харківському мосту.
Nissan, в який влетіло Audi на Харківському мосту Києва, фото: npu.gov.ua
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе