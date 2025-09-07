На столичному Харківському мості водій Audi вилетів на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події, передає поліція Києва.

"Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Як можна помітити на поширених Нацполіцією світлинах, зіткнення сталося на Харківському мосту.

Nissan, в який влетіло Audi на Харківському мосту Києва, фото: npu.gov.ua