На Сумщині спалахнула пожежа в цеху підприємства з великою кількістю горючих матеріалів
Уранці понеділка, 10 червня, у місті Ромни Сумської області сталося займання у цеху підприємства, на якому зберігалася велика кількість горючих матеріалів
Про це повідомили у ДСНС Сумщини.
Зазначається, що о 05:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного із підприємств у Ромнах. На місце події прибули місцеві рятувальники, а також співробітники ДСНС з обласного центру.
Як встановили фахівці, загоряння сталося в одному із двоповерхових цехів підприємства.
Ускладнювало ситуацію високе пожежне навантаження, оскільки на даному підприємстві знаходиться велика кількість горючих матеріалів.
О 07:10 загоряння вдалося локалізувати.
- Увечері 9 червня частина Сум залишилася без електропостачання та водопостачання через аварійну ситуацію на обладнанні.
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