На Сумщині спалахнула пожежа в цеху підприємства з великою кількістю горючих матеріалів

Про це повідомили у ДСНС Сумщини.

Зазначається, що о 05:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного із підприємств у Ромнах. На місце події прибули місцеві рятувальники, а також співробітники ДСНС з обласного центру.

Як встановили фахівці, загоряння сталося в одному із двоповерхових цехів підприємства.

Ускладнювало ситуацію високе пожежне навантаження, оскільки на даному підприємстві знаходиться велика кількість горючих матеріалів.

О 07:10 загоряння вдалося локалізувати.