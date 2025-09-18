На території допускатимуть лише учасників освітнього процесу: голова комітету ВР Бабак розповів про закон щодо безпеки в школах
Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що передбачає прийнятий закон про заходи безпеки в школах. Зокрема, відтепер на території закладів пускатимуть лише учасників освітнього процесу
Про це він розповів в кулуарах ВР, повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
За словами Бабака, питання доступу на території шкіл визначають педагогічна рада, коли правила затверджує засновник, а порядок узгоджують МОН і МВС.
"Школи повинні бути обладнані технічними заходами спостереження, аби було видно, хто заходить на територію школи. На територію школи можуть заходити тільки учасники освітнього процесу: вчителі, учні, батьки", – заявив він.
Згідно із законом, школи повинні бути огороджені, а її територіальні межі визначеними. Водночас Кабінет міністрів зробить та визначатиме порядок доступу до укриттів.
Голова комітету Ради також зазначив: уточнена норма, за якою в школах працювати заборонили тим, хто має непогашену судимість, хто колись вчиняв статеві злочини і тим, хто мав адміністративні порушення за домашнє насильство.
Бабак прокоментував скандал, коли учнів не пускали до школи через шорти. Він нагадав, що форму в школах відмінили давно, але заклад може мати свої внутрішні правила та за домовленістю з батьками мати "якийсь фірмовий одяг, який відрізняє цю школу від інших шкіл".
"Щодо того випадку – це питання засновників керівництва шкіл, які вони можуть вирішити напряму з батьками, залежно від того, хто від цього постраждав", – сказав глава комітету.
Читайте також: "Ніяких принижень і цькування": у Верховній Раді відреагували на скандал, коли учнів не пускали до школи через шорти
