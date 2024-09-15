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На Луганщині вирують пожежі: окупанти оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Катерина Ганжа
15 вересня, 2024 неділя
21:45
Суспільство вогонь

Тимчасово окуповану Луганщину охопили сильні пожежі. Вогонь вирує поблизу Успенки, Ізвариного, а також Лісного та Степового, що неподалік Антрацита

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Про це повідомляє Східний Варіант.

Як пише видання, на 15-16 вересня 2024 року на території тимчасово окупованої Луганщини встановлено надзвичайну пожежну небезпеку, клас 5.

Де фіксували загоряння?

Зокрема, повідомлялося про пожежу в Лутугинському районі біля Успенки.

Також пожежу зафіксували в Ізвариному.

Горів і Антрацитівський округ, в районі селища Нижній Нагольчик.

Як зазначають у виданні, у зв'язку із сильними пожежами ватажок НЗФ Леонід Пасічник доручив місцевим "керуючим", для "оцінки масштабів шкоди від пожеж та збитків" виїхати на місце події.

Горіли також і селища Степове та Лісове Антрацитівського району.

Повідомлялося про зупинку роботи КПП окупантів у Ізвариному. Там через пожежі зникла електрика.

Відкрите горіння на площі 4,4 тисячі квадратів сталося на заводі біля Степового та в районі кладовища на Південному.

Окупанти запідозрили навмисні підпали

Ватажок ЛНР Пасічник вже повідомив, що пожежі нібито мають ознаки умисних підпалів.

"Є ознаки навмисних підпалів. Тому доручив предметно розібратися, встановити джерела загоряння у кожному разі та з’ясувати всі обставини ", - зазначив він.

  • Від початку 2024 року на території тимчасово окупованої Луганської області численні пожежі призвели до знищення майже 7 тисяч гектарів лісових масивів
Теги:
Луганщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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