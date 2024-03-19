На тлі чуток про смерть та пластичну операцію Кейт Міддлтон та принца Вільяма помітили в магазині

Про це повідомляє The Sun.

Принцесу Кейт Міддлтон зняли на відео вперше після операції. Королівська особа, яка з Різдва не з'являлася на публіці, виглядала життєрадісною та розслабленою під час походу по магазинах з принцом Вільямом. 42-річна Кейт була одягнена в толстовку з капюшоном і легінси, сама несла покупки, прогулюючись автостоянкою біля фермерського магазину.

Попри чисельні конспірологічні теорії про її здоров’я - від версій про те, що Кетрін ховається від публіки через пластичну операцію до моторошних припущень про те, що Букінгемський палац замовчує інформацію про її смерть, принцеса Уельська виглядала впевненішою у повсякденному вбранні, ніж її звикли бачити люди.

Вільям намагався залишатися непоміченим, вдягнувши бейсболку.

"Після всіх чуток, які ходили навколо, я був приголомшений, побачивши їх там, — поділилося з виданням джерело. - Кейт ходила по магазинах з Вільямом, і вона виглядала щасливою".

Очевидці додали, що дітей з подружжям не було.

Кейт Міддлтон не з’являлася на публіці з Різдва. Останні кілька тижнів ширилися спекуляції на тему її здоровʼя. Як повідомляли у Букінгемському палаці в січні, їй провели операцію та залишили в лондонській клініці на 13 діб. Деталі операції не розкривали, але вона була досить серйозна, адже принцесі знадобилася значна кількість часу в лікарні, а потім кілька місяців на відновлення.

На початку березня принц Вільям пропустив панахиду в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на честь покійного короля Греції Костянтина. Він повідомив грецькій королівській родині, що не може бути присутнім на службі через особисту справу. Ця інформація спровокувала чутки, що "особиста справа" повʼязана з погіршенням стану здоровʼя його дружини.

Інформація про здоровʼя Кейт трималась у суворій таємниці. Букінгемський палац лише уточнив, що вона не зможе відновити свої обов'язки приблизно до Великодня. Вони також запевнили громадськість, що герцогині Уельській стає краще.

30 січня короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні.