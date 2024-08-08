На Україну насуваються зливи: Наталка Діденко розповіла прогноз на 9 серпня
У більшості областей України у п'ятницю, 8 серпня, очікується температура повітря у межах +25...+29 °C. Проте у західних регіонах прогнозують дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"У більшості областей очікується впродовж дня +25...+29 °C, традиційно вище - у південній частині, до +28...+32 °C", - заявила Діденко.
Проте у західних областях України повітря через дощі з грозами буде свіжішим - вдень очікується +23...+26 °C. Такі дощі на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині можуть перерости у сильні зливи.
Уже ввечері п'ятниці західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини. На решті території України втримається суха погода.
Яку погоду чекати у Києві
У Києві 9 серпня очікується малохмарна, сонячна та суха погода.
Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +27...+28 °C.
- З 18 серпня більшість регіонів України накриє спекотна погода з температурою +38...+40 °C. Проте 8 серпня очікуються локальні дощі в кількох областях.
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