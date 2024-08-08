На Україну насуваються зливи: Наталка Діденко розповіла прогноз на 9 серпня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"У більшості областей очікується впродовж дня +25...+29 °C, традиційно вище - у південній частині, до +28...+32 °C", - заявила Діденко.

Проте у західних областях України повітря через дощі з грозами буде свіжішим - вдень очікується +23...+26 °C. Такі дощі на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині можуть перерости у сильні зливи.

Уже ввечері п'ятниці західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини. На решті території України втримається суха погода.

Яку погоду чекати у Києві

У Києві 9 серпня очікується малохмарна, сонячна та суха погода.

Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +27...+28 °C.