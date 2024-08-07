Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати +40 °C
З 18 серпня більшість регіонів України накриє спекотна погода з температурою +38...+40 °C. Проте у четвер, 8 серпня, очікуються локальні дощі в кількох областях
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що протягом 8 серпня в більшості областей України очікується +25...+29 °C, у південній частині +28...+32 °C.
"Дощів переважно не буде, хіба на Сумщині та Харківщині якісь окремі локальні дощики, а завтра вже аж увечері зʼявляться опади в західних областях", - ділиться синоптикиня.
Яку погоду чекати в Києві
В Києві 8 серпня буде суха та сонячна погода з температурою повітря +25...+27 °C. Дощі у столиці не очікуються.
Коли буде спека
За словами Діденко, 14 серпня висока температура повітря охопить Польщу. Натомість в Україні спеку можна очікувати вже за чотири дні, 18 серпня.
Припускається, що температура підніметься до +38...+40 °C.
- В усіх регіонах України 7 серпня прогнозують комфортну літню погоду: температура повітря триматиметься на рівні +24...+29 °C.
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