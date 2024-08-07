Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати +40 °C

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що протягом 8 серпня в більшості областей України очікується +25...+29 °C, у південній частині +28...+32 °C.

"Дощів переважно не буде, хіба на Сумщині та Харківщині якісь окремі локальні дощики, а завтра вже аж увечері зʼявляться опади в західних областях", - ділиться синоптикиня.

Яку погоду чекати в Києві

В Києві 8 серпня буде суха та сонячна погода з температурою повітря +25...+27 °C. Дощі у столиці не очікуються.

Коли буде спека

За словами Діденко, 14 серпня висока температура повітря охопить Польщу. Натомість в Україні спеку можна очікувати вже за чотири дні, 18 серпня.

Припускається, що температура підніметься до +38...+40 °C.