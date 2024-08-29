На вокзалах найбільших міст України впродовж 29 серпня транслюють вірші полеглих військових-поетів

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



Так, почути поезію можна на вокзалах Києва, Харкова, Дніпра та Одеси.

Вірші полеглих військових Максима Далі (Кривцова), Юрія Руфа, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Гошилика та Іллі Чернілевського, озвучені голосами Павла Вишебаби, Тетяни Власової, Марини Круть, Соні Сотник, Миколи Сєрги, Сергія Харчука, Соломії Вітвіцької та Іллі Яреми, звучатимуть щогодини впродовж усього дня.

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"Кожен з них робив і ще міг би зробити незліченно більше, збагатити нашу культуру - проте сторінки їхніх життів назавжди лишаться недописаними... Приходьте. Слухайте. Вшановуйте памʼять усіх полеглих українських захисників - разом з нами та всією країною", - закликали в Укрзалізниці.



Проєкт створений у співпраці з платформою памʼяті "Меморіал: вбиті Росією".