Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували

На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували

Анатолій Буряк
21 вересня, 2025 неділя
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко

Останнє засідання земельної комісії Бородянської селищної ради закінчилося бійкою. На голову цього розташованого на Київщині містечка, що одним з перших постраждало від російського повномасштабного вторгнення, було здійснено фізичний напад

Зміст

Про це бородянська селищна голова Ірина Захарченко повідомила у себе на фейсбуці в неділю, 21 вересня 2025 року.

Читайте також: Після звільнення Бородянки на Київщині зниклими безвісти залишаються понад 60 мешканців

"У четвер під час позачергового засідання земельної комісії я стала жертвою відвертої агресії. Один із присутніх схопив мене за волосся, вдарив і відкрито погрожував фізичною розправою. Завдяки швидкій реакції присутніх, які втрутилися в конфлікт, мені вдалося уникнути ще більшої шкоди. Але це не просто поодинокий випадок. Це - цілеспрямована дія групи осіб, яка систематично намагається блокувати роботу ради та просувати власні інтереси через тиск і насильство", - зазначає вона.

На підтвердження своїх слів Захарченко навела відповідний фрагмент відеозапису зустрічі.

"Це не протест і не громадянська позиція. Це - організована показуха, груба маніпуляція та демонстрація сили. Люди, які сьогодні вдаються до таких методів, діють як справжні бандити й вимагачі: вони намагаються перетворити сесію ради на театр шантажу, а не на місце для законної і відкритої дискусії", - підсумувала очільниця Бородянки.

Читайте також: Бородянку бомбили за наказом російських генералів Чайка та Кравченка: СБУ оголосила їм підозри

Як передає місцевий телеканал ITV, діяльності Захарченко протистоїть відома у Бородянці родина власників сміттєзвалища, куди звозяться відходи з Київщини.

Посадовиця звернулася до прокуратури Бучанського району.

  • Навесні невідомі спалили особисте авто Захарченко.
  • Також селищна гоолова Бородянки каже, що їй на телефон надходять постійні погрози.
Теги:
Відео
Новини
Кримінал
бізнес
Київщина
Буча
Бородянка
Київ
