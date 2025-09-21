На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували

Про це бородянська селищна голова Ірина Захарченко повідомила у себе на фейсбуці в неділю, 21 вересня 2025 року.

"У четвер під час позачергового засідання земельної комісії я стала жертвою відвертої агресії. Один із присутніх схопив мене за волосся, вдарив і відкрито погрожував фізичною розправою. Завдяки швидкій реакції присутніх, які втрутилися в конфлікт, мені вдалося уникнути ще більшої шкоди. Але це не просто поодинокий випадок. Це - цілеспрямована дія групи осіб, яка систематично намагається блокувати роботу ради та просувати власні інтереси через тиск і насильство", - зазначає вона.

На підтвердження своїх слів Захарченко навела відповідний фрагмент відеозапису зустрічі.

"Це не протест і не громадянська позиція. Це - організована показуха, груба маніпуляція та демонстрація сили. Люди, які сьогодні вдаються до таких методів, діють як справжні бандити й вимагачі: вони намагаються перетворити сесію ради на театр шантажу, а не на місце для законної і відкритої дискусії", - підсумувала очільниця Бородянки.

Як передає місцевий телеканал ITV, діяльності Захарченко протистоїть відома у Бородянці родина власників сміттєзвалища, куди звозяться відходи з Київщини.

Посадовиця звернулася до прокуратури Бучанського району.