На Житомирщині 6 людей оголосили голодування: вимагають повернути "чорнобильські" виплати
У місті Овруч Житомирської області шестеро людей уже тиждень голодують і вимагають повернути їм чорнобильські виплати
Про це повідомляє одна з організаторок акції Марина Переходова, передає Укрінформ.
За словами жінки, вони постійно проживають у зоні радіаційного забруднення і мають багато хронічних хвороб: "На ті виплати, які ми отримуємо, неможливо навіть проіснувати. Ми впродовж двох років писали різні звернення, а отримували безглузді відписки, тому іншого виходу в нас зараз немає".
Переходова заявила, що людям, які проживають у зоні радіаційного забруднення, суттєво скоротили доплати до пенсій, які вони отримували раніше. При цьому у 2025 році їх розмір зменшиться ще більше.
Серед учасників голодування - люди, які мають вроджені вади серця, онкологічні захворювання, ліквідатор аварії на ЧАЕС, а також людина, яка відстоює право на виплати своєї доньки, що народилася з інвалідністю.
Народний депутат України Володимир Арешонков повідомляв Суспільному, що з 2025 року на Житомирщині, зокрема в Овруцькій громаді, чорнобильські доплати непрацюючим пенсіонерам будуть нараховуватися лише тим, хто проживав у зоні безумовного відселення з 1986 до 1993 року
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