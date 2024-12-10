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На Житомирщині 6 людей оголосили голодування: вимагають повернути "чорнобильські" виплати

Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
10:34
Суспільство

У місті Овруч Житомирської області шестеро людей уже тиждень голодують і вимагають повернути їм чорнобильські виплати

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Про це повідомляє одна з організаторок акції Марина Переходова, передає Укрінформ.

За словами жінки, вони постійно проживають у зоні радіаційного забруднення і мають багато хронічних хвороб: "На ті виплати, які ми отримуємо, неможливо навіть проіснувати. Ми впродовж двох років писали різні звернення, а отримували безглузді відписки, тому іншого виходу в нас зараз немає".

Переходова заявила, що людям, які проживають у зоні радіаційного забруднення, суттєво скоротили доплати до пенсій, які вони отримували раніше. При цьому у 2025 році їх розмір зменшиться ще більше.

Серед учасників голодування - люди, які мають вроджені вади серця, онкологічні захворювання, ліквідатор аварії на ЧАЕС, а також людина, яка відстоює право на виплати своєї доньки, що народилася з інвалідністю.

Народний депутат України Володимир Арешонков повідомляв Суспільному, що з 2025 року на Житомирщині, зокрема в Овруцькій громаді, чорнобильські доплати непрацюючим пенсіонерам будуть нараховуватися лише тим, хто проживав у зоні безумовного відселення з 1986 до 1993 року

  • Асамблея вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ) виділить кошти на відновлення Зони відчуження. Наразі на балансі фонду - 15,2 мільйона євро.

 

Теги:
Новини
Україна
Чорнобильська аварія
Житомирщина
Економіка
Чорнобильська зона
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