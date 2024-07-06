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ЄБРР виділить понад €15 млн на відновлення Чорнобильської зони

6 липня, 2024 субота
07:19
Світ Чорнобиль

Асамблея вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ) виділить кошти на відновлення Зони відчуження. Наразі на балансі фонду - 15,2 мільйона євро

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Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що рахунок створений під егідою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). На засіданні Асамблеї вкладників РМСЧ 2 липня країни анонсували додаткові внески. 

Так, Велика Британія пообіцяла виділити 6,3 млн євро, а Норвегія - 5,6 млн євро. Крім того, від Європейської комісії надійде внесок у 2 млн євро, а від Бельгії - близько 200 тисяч євро. Наразі на балансі РМСЧ загалом 15,2 млн євро.

Міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець зазначив, що угода з ЄБРР допоможе відновити на Чорнобильській АЕС втрачене обладнання, придбати новітню протипожежну техніку й оновити систему запобігання та протидії пожежам.

За його словами, наразі на ЧАЕС працюють понад 2300 людей.

  • У 2023 році повідомлялося, що для відновлення Чорнобильської зони відчуження, після трагедії на АЕС, розроблено 40 проєктів, фінансування яких цьогоріч сягне близько 15 мільйонів євро.
Теги:
Україна
Чорнобиль
ЧАЕС
Економіка
Чорнобильська АЕС
Чорнобильська зона
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