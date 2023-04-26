Про це інформує міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Чорнобиль потребує колосального відновлення. Сьогодні ми маємо окремий план відновлення зони відчуження, який включає 10 напрямків та 40 проєктів. Фінансування цих проєктів у 2023 році становить близько 15 млн євро", – пише Стрілець.

Повідомляється, що уже залучено близько 2 мільйонів євро міжнародної допомоги на відновлення роботи центральної аналітичної лабораторії та системи контролю радіаційного фону.

Крім того, отримано обладнання для дозиметричного контролю, коптери, комп'ютери та інструменти.

"Сьогодні завдяки ЗСУ вільна від окупації Чорнобильська АЕС продовжує працювати не всупереч, а задля. Продовжуються заходи з експлуатації блоків ЧАЕС, будівництво комплексу з радіоактивними відходами, наукові дослідження та проєкти з міжнародної співпраці. Чорнобиль – це ще й місце з багатим і важливим природно-заповідним фондом та місце посиленої пожежної безпеки", – наголосив міністр і додав, що саме протипожежний напрямок на Чорнобильській атомній електростанції від окупації постраждав найбільше, проте техніку вдалося оновити завдяки фінансуванню міжнародних партнерів.