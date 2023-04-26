Зеленський на роковини Чорнобильської катастрофи звинуватив РФ у ядерному шантажі України та світу
Президент України Володимир Зеленський на 37-мі роковини аварії на ЧАЕС закликав світ не дати РФ використовувати атомні об'єкти для шантажу
Про це Зеленський написав у telegram.
"37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації", - нагадав Зеленський.
Він підкреслив, що минулого року російські окупанти не тільки захопили атомну станцію, а й знову наразили на небезпеку весь світ.
"Минуло більше року з моменту звільнення. Наукові та безпекові підприємства в зоні ЧАЕС уже повернулися до нормального режиму роботи. Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває й донині. Ми маємо зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу", - закликав Зеленський.
- 26 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російська окупація ЗАЕС може викликати трагедію більшу, ніж аварія на ЧАЕС.
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