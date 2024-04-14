На Житомирщині через грозу без світла залишилися 16 населених пунктів
Увечері неділі, 14 квітня, у Житомирській області унаслідок грози без електропостачання залишилися щонайменше 16 населених пунктів
Про це повідомляє Житомирська ОВА.
Зазначається, що станом на вечір 14 квітня через погодні умови без електроенергії залишились абоненти Хорошівського РЕМ - знеструмлено 16 населених пунктів.
"Енергетики працюють над відновленням електропостачання, щоб якнайшвидше подати напругу усім споживачам!" - йдеться у повідомленні.
- Станом на неділю, 14 квітня, після обстрілів на Харківщині знеструмлювалось обладнання. Проте енергосистема України працює стабільно та збалансовано.
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