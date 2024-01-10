На Житомирщині відновлюють пошкоджену росіянами лікарню: вона розрахована на обслуговування близько 100 тис. пацієнтів

Про це інформує МОЗ.

У міністерстві розповіли, що у березні 2022 року та у травні 2023 року вибуховою хвилею від авіаудару були пошкоджені вікна та приміщення лікувальних корпусів стаціонару й поліклініки комунального підприємства "Лікарня №1" Житомирської міської ради. Крім того, зазнали пошкоджень покрівля та зовнішні стіни пологового, офтальмологічного та травмо-урологічного корпусів.

Станом на січень 2024 року у лікарні повністю замінили пошкоджені вікна та двері, здійснили поточний ремонт стелі та стін у відділеннях. Це уможливила співпраця партнерів та місцевої влади.

"Крім того, в медзакладі для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення державним коштом планують провести й капітальний ремонт пологового, травмо-урологічного корпусів стаціонару та приміщень поліклініки №2. Йдеться про ремонт покрівлі, зовнішніх та внутрішніх опорних стін тощо. Також протягом 2024 року у лікарні заплановані роботи з підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі та енергоощадження", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що медзаклад розрахований на обслуговування близько 100 тис. пацієнтів з міста та області. Лікарі цілодобово надають вторинну медичну допомогу, зокрема хірургічну, терапевтичну, неврологічну, кардіологічну, реабілітаційну тощо. Щороку медпрацівники стаціонару допомагають близько 20 тис. пацієнтів.

"МОЗ висловлює вдячність всім партнерам за активну допомогу та підтримку України у відновленні української медичної інфраструктури", - додали у відомстві.