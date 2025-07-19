Наказ, який змінював правила дистанційного навчання у школах, скасували

Про це інформує МОН.

"Скасовано наказ № 1112 і вилучено деякі норми з наказу № 1115 (які були внесені наказом № 1276), що стосуються мінімальної наповнюваності дистанційних класів та вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей (ВПО). Ці зміни внесено на вимогу народних депутатів та прифронтових громад. Водночас зберігаємо низку положень із цих наказів, що важливі для громад та безпеки дітей. Ці норми будуть офіційно закріплено в окремому нормативному документі після консультацій із профільним комітетом ВРУ та депутатами, а також затверджено згідно з офіційними процедурами", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що завдяки внесенню змін у школах зможуть відкривати дистанційні класи за наявності щонайменше 5 учнів і незалежно від наявності повної лінійки паралелей. Крім того, діти ВПО зможуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах незалежно від місця перебування.

У МОН наголосили, що ці рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл.

Разом з тим, незмінним залишилося те, що очна та змішана форми навчання можуть бути можливими лише за наявності укриття в закладі освіти або не більше як 500 метрів від нього. Для дітей на ТОТ зберігатиметься можливість навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем (залежно від безпекової ситуації).

"Заклади освіти, що працюють із дітьми на ТОТ, можуть продовжувати функціонувати навіть тоді, якщо там неможливо відкрити жоден клас. Вчителі таких закладів навчають наших дітей на тимчасово окупованих територіях за педагогічним патронажем. Кожен учень отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки. А вчитель - оплату за навчання конкретної дитини", - пояснили в МОН.

Дітям, які перебувають за кордоном, надаватиметься можливість навчання за повною програмою в дистанційних класах, а також за скороченою.