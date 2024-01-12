"Накопичилося 408 тис. некрологів": добірка російських фейків про Україну за 11 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 11 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Військовий експерт-пропагандист Р. Татарінов заявив: "Накопичилося 408 тис. некрологів. Ми беремо ту інформацію, яку можна реально підтвердити за кількістю опублікованих некрологів на українських ресурсах".Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "14 січня в Давосі пройде четверта зустріч щодо України в "Копенгагенському форматі". Разом із членами "Групи семи" київський режим знову обманним шляхом умовлятиме країни Глобального Півдня та Сходу підтримати псевдомирні пропозиції, засновані на одіозній "формулі" Зеленського".
Дезінформація: Російський TG-канал "Мрія" написав: "Пішли плітки: уся укроеліта на 90% впевнена, що США жодних грошей їм не видасть. Усі дружно почали виводити капітал, побоюючись реалізації найстрашнішого сценарію. І це не тільки держпереворот – до нього маси ще мають дозріти. Головне – це неможливість вести бізнес і красти".
- Росіяни також поширюють фейк про те, що українська делегація, яка відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, "випрошуватиме" там нові воєнні кредити у світового бізнесу замість на державні землі та активи.
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