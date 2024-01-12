"Накопичилося 408 тис. некрологів": добірка російських фейків про Україну за 11 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Військовий експерт-пропагандист Р. Татарінов заявив: "Накопичилося 408 тис. некрологів. Ми беремо ту інформацію, яку можна реально підтвердити за кількістю опублікованих некрологів на українських ресурсах".

: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "14 січня в Давосі пройде четверта зустріч щодо України в "Копенгагенському форматі". Разом із членами "Групи семи" київський режим знову обманним шляхом умовлятиме країни Глобального Півдня та Сходу підтримати псевдомирні пропозиції, засновані на одіозній "формулі" Зеленського".

Дезінформація: Російський TG-канал "Мрія" написав: "Пішли плітки: уся укроеліта на 90% впевнена, що США жодних грошей їм не видасть. Усі дружно почали виводити капітал, побоюючись реалізації найстрашнішого сценарію. І це не тільки держпереворот – до нього маси ще мають дозріти. Головне – це неможливість вести бізнес і красти".