Нардеп Гончаренко припустив, що спричинило публічну активність Бойка

Таку думку висловив народний депутат України Олексій Гончаренко в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, якщо на проросійську активність Бойка не буде реакції від правоохоронців, виникне питання про підготовку зради.

"Хочеться побачити реакцію правоохоронців. Якщо її не буде, це означає, що голоси таких нардепів важливіші за будь-що, або все погоджено з владою, і це якийсь рух. Тоді можуть виникати питання, яка мета цього, чи не є це підготовкою зради тощо. Ми зараз у дуже складному становищі на фронті та в міжнародній політиці. Це ніж у спину. Виникає питання: хто це насправді робить? Бойко тут не є гравцем. Ми бачимо наслідки, а не причину того, що відбувається. ОПЗЖ спочатку поводились тихо, потім почали виходити на трибуну і розповідати, хто патріот, а хто ні. Тепер вони вже відкрито діють. Це питання не до Бойка, бо з ним все зрозуміло. Це питання до Зеленського: чому Бойко і його компанія досі є народними депутатами України й сидять у Верховній Раді, а не у в'язниці", - зазначив він.

За словами Гончаренка, колишніх нардепів ОПЗЖ можна вигнати з ВРУ, але вони потрібні владі. Зараз Бойко міг би не бути народним депутатом. Якщо депутат обраний за списком політичної партії, а потім виходить зі складу фракції цієї партії, це підстава для позбавлення мандата згідно з Конституцією України.

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"Річ у тім, що 24 серпня 2022 року я зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови, який дозволив би при його прийнятті виключити колишніх нардепів ОПЗЖ з Верховної Ради. У нас є абсолютно конституційні підстави для цього. Ба більше, тоді я зареєстрував петицію на сайті президента, яка за добу набрала необхідну кількість підписів. Потім я отримав відписку від керівництва Верховної Ради, що це нібито неконституційно, але це неправда. Після 24 лютого ці депутати почали виходити з фракції ОПЗЖ, бо злякалися, побачивши, що війська РФ не доходять до Києва. У нас є абсолютна підстава виключити їх з ВРУ, але цього ніхто не робить. Чому? Влада голосує разом з ними за бюджет, кадрові призначення, скандальні законопроєкти. Без ОПЗЖ багато речей не могли б бути проведені "Слугами народу", - резюмував нардеп.

Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

Бойко також додав, що "все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні й за підтримку людей".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, реагуючи на проросійські заяви народного депутата Юрія Бойка, заявив, що російський диктатор Володимир Путін є єдиним, хто винен у насильстві в Україні.