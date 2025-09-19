Нардепи готують звернення до ДБР через те, що Безугла зірвала закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, - Фріз

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз Інтерфакс-Україна.

"Вчора комітет планував у закритому режимі провести за участю міністра оборони Дениса Шмигаля та його заступників засідання, на якому обговорити видатки та потреби сектору оборони. Але цього не трапилось, бо засідання зірвала Безугла… Відбулася лише відкрита частина засідання", – нагадала вона.

Фріз стверджує: Безугла, яка не має доступу до державної таємниці, відмовились виконати рішення комітету й покинути закрите засідання. За її словами, звернення відкрито для підписання народними депутатами до пʼятниці 16:00, а "потім піде на ДБР".

У тексті депутатського звернення на адресу директора ДБР Олексія Сухачова йдеться: у діях Безуглої містяться ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 351 Кримінального кодексу "Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради". Народні депутати просять ДБР внести інформацію про вчинення Безуглою, кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та провести відповідне досудове розслідування.