Нардепка Бобровська пояснила, чим займатиметься військовий омбудсман
Народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що функціональні обовʼязки уповноваженого з питань прав людини й військового омбудсмана будуть розмежовані
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
17 вересня парламент схвалив у другому читанні закон про військового омбудсмана №13266. Як пояснила народна депутатка Соломія Бобровська, це інструмент для забезпечення дотримання прав військовослужбовця під час проходження військової служби.
Закон розмежовує функціональні повноваження уповноваженого з питань прав людини і військового омбудсмана.
"Військовий омбудсман - це про порушення прав під час несення військової служби. Це означає питання бойових, переведень, надмірне застосування сили, порушення справ, зокрема адміністративна і кримінальна відповідальність, це про питання спілкування з родинами", - зазначила Бобровська.
Вона розповіла, що уповноважений з прав військових буде цивільною людиною. Його призначатиме президент терміном на 5 років. Це буде працівник, що зможе дати кваліфіковану відповідь і підтримку військовослужбовцю.
"Ця інституція мала би вирішити низку питань хоча б у ручному форматі", - наголосила народна депутатка.
Вона підкреслила, що цей інструмент формує ставлення військовослужбовців до ЗСУ і Сил оборони.
Наразі щомісячно надходить понад 1000 скарг від військовослужбовців. Новий закон має покращити ситуацію.
- 17 вересня парламент підтримав у другому читанні закон про військового омбудсмана. Він передбачає, що омбудсман здійснюватиме контроль за дотриманням прав військовослужбовців.
