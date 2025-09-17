Нардепка Бобровська пояснила, чим займатиметься військовий омбудсман

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

17 вересня парламент схвалив у другому читанні закон про військового омбудсмана №13266. Як пояснила народна депутатка Соломія Бобровська, це інструмент для забезпечення дотримання прав військовослужбовця під час проходження військової служби.

Закон розмежовує функціональні повноваження уповноваженого з питань прав людини і військового омбудсмана.

"Військовий омбудсман - це про порушення прав під час несення військової служби. Це означає питання бойових, переведень, надмірне застосування сили, порушення справ, зокрема адміністративна і кримінальна відповідальність, це про питання спілкування з родинами", - зазначила Бобровська.

Вона розповіла, що уповноважений з прав військових буде цивільною людиною. Його призначатиме президент терміном на 5 років. Це буде працівник, що зможе дати кваліфіковану відповідь і підтримку військовослужбовцю.

"Ця інституція мала би вирішити низку питань хоча б у ручному форматі", - наголосила народна депутатка.

Вона підкреслила, що цей інструмент формує ставлення військовослужбовців до ЗСУ і Сил оборони.

Наразі щомісячно надходить понад 1000 скарг від військовослужбовців. Новий закон має покращити ситуацію.