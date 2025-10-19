Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 20–21 жовтня стануть найбільш холодними днями в найближчий час.

У більшості областей температура вдень становитиме +6…+9 °C, на півдні та Закарпатті — до +11 °C. Уночі очікуються заморозки 0…–5 °C у західних регіонах та +1…+5 °C на решті території.

З вівторка прогнозується поступове потепління: вдень повітря прогріватиметься до +10…+14 °C, а в південних і західних областях у другій половині тижня — ще вище.

У понеділок, 20 жовтня, в Україні пройдуть дощі майже повсюди через вплив циклону. Без опадів залишаться лише західні області, де очікуються сонячні прояснення під впливом антициклону.

У Києві цього дня також буде волого й холодно — місцями дощ, температура вдень становитиме +7…+8 °C. За словами Діденко, найтеплішим днем у столиці стане четвер, 23 жовтня.

"Поки що мерзнемо, але з вівторка — потеплішає", — зазначила синоптикиня.