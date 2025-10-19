Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління

Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління

Вікторія Литвин
19 жовтня, 2025 неділя
13:16
Суспільство хмарна погода, хмари

Найближчими днями в Україні утримається холодна погода, однак із вівторка, 22 жовтня, температура повітря почне поступово підвищуватися

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 20–21 жовтня стануть найбільш холодними днями в найближчий час. 

У більшості областей температура вдень становитиме +6…+9 °C, на півдні та Закарпатті — до +11 °C. Уночі очікуються заморозки 0…–5 °C у західних регіонах та +1…+5 °C на решті території.

З вівторка прогнозується поступове потепління: вдень повітря прогріватиметься до +10…+14 °C, а в південних і західних областях у другій половині тижня — ще вище.

У понеділок, 20 жовтня, в Україні пройдуть дощі майже повсюди через вплив циклону. Без опадів залишаться лише західні області, де очікуються сонячні прояснення під впливом антициклону.

У Києві цього дня також буде волого й холодно — місцями дощ, температура вдень становитиме +7…+8 °C. За словами Діденко, найтеплішим днем у столиці стане четвер, 23 жовтня.

"Поки що мерзнемо, але з вівторка — потеплішає", — зазначила синоптикиня.

  • Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що вже з п’ятниці, 18 жовтня, в Україну прийде різке похолодання, дощі, а подекуди можливий і мокрий сніг.
Автор Марія Науменко
18 жовтня, 2025 субота
Зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті: в Air Live розповіли, яким маршрутом літак президент РФ полетить до Угорщини
Автор Марія Музиченко
19 жовтня, 2025 неділя
Росія атакували Україну дронами в ніч на 19 жовтня: на Дніпровщині є поранені
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 жовтня
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
13:51
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі та НПЗ у Новокуйбишевську, удар по якому підтвердили СБС ЗСУ
13:48
Ексклюзив
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express
13:47
Огляд
Сергій Васильківський
Живопис, що дихає степом: 171 рік тому народився Сергій Васильківський – митець українського світу
13:44
Олексій Лень
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
13:11
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко
12:48
Огляд
міжнародний огляд
Пісторіус заговорив про відновлення призову чоловіків у Німеччині, а Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
12:05
атака на Львів
Партизани "Атеш" знищили вузол координації російських військ у Брянській області
12:01
OPINION
Будапештське рандеву Путіна і Трампа: похорон Римського статуту
11:51
Володимир Зеленський
За тиждень Росія запустила по Україні понад 3270 ударних дронів, 1370 КАБів і майже 50 ракет, - Зеленський
11:40
Китай та США
Китай заявив, що має "неспростовні докази" кібератак з боку США на китайську держустанову
11:29
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни намагаються перерозподілити свої сили, - у бригаді НГУ "Хартія" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
11:24
Республіка Сербська призначила Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, підтвердивши відставку Додіка
10:46
Мета - виховати слухняного громадянина: ЦПД заявляє, що в РФ переписують "під пропаганду" підручники з мови та літератури
10:29
Іран
Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року
10:00
OPINION
Трампу начхати на усі нюанси, йому потрібна "зупинка війни"
09:26
Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню після тижня прикордонних зіткнень
09:05
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:51
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 40 із 62 ворожих безпілотників
08:33
Оновлено
Росія атакували Україну дронами в ніч на 19 жовтня: на Дніпровщині є поранені
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
В Одесі на наступних мерських виборах оберуть "продовження" Труханова, - Портников
08:04
У віці 48 років помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс
08:02
OPINION
Чим більше шкоди зазнає Росія — тим менше хочуть їй допомагати
07:34
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 3 бронемашини і 1000 військових
07:15
Політика в мундирі: найвідоміші випадки, коли військові ставали визначними державними діячами
01:22
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
00:42
Оновлено
Вбитий у Дубліні вихідцем з Сомалі українець Вадим Давиденко
Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко
00:27
Джозефіна Джексон у рекламі компанії "Ковальська"
Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ
00:00
Дональд Трамп
"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики
2025, субота
18 жовтня
23:54
трамп путін
Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Washington Post
23:41
Світлана Лобода
Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер
23:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников
23:28
Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
22:44
Трамп та Керолайн Левітт на борту президентського лайнера
Чому Трамп пропонує Україні та РФ "визнати реалії на полі бою просто зараз": що каже речниця Білого дому
22:40
Оновлено
РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
22:38
Ексклюзив
Віталій Портников
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
22:17
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
21:40
Речниця президентської адміністрації США Керолайн Левітт
"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу
21:17
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
20:51
Наслідки шторму на Алясці
Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків
Більше новин
