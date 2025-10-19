Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління
Найближчими днями в Україні утримається холодна погода, однак із вівторка, 22 жовтня, температура повітря почне поступово підвищуватися
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, 20–21 жовтня стануть найбільш холодними днями в найближчий час.
У більшості областей температура вдень становитиме +6…+9 °C, на півдні та Закарпатті — до +11 °C. Уночі очікуються заморозки 0…–5 °C у західних регіонах та +1…+5 °C на решті території.
З вівторка прогнозується поступове потепління: вдень повітря прогріватиметься до +10…+14 °C, а в південних і західних областях у другій половині тижня — ще вище.
У понеділок, 20 жовтня, в Україні пройдуть дощі майже повсюди через вплив циклону. Без опадів залишаться лише західні області, де очікуються сонячні прояснення під впливом антициклону.
У Києві цього дня також буде волого й холодно — місцями дощ, температура вдень становитиме +7…+8 °C. За словами Діденко, найтеплішим днем у столиці стане четвер, 23 жовтня.
"Поки що мерзнемо, але з вівторка — потеплішає", — зазначила синоптикиня.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що вже з п’ятниці, 18 жовтня, в Україну прийде різке похолодання, дощі, а подекуди можливий і мокрий сніг.
- Біла Церква
