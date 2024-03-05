Наталка Діденко попередила про похолодання та розповіла, де чекати на дощ і мокрий сніг

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, температура повітря протягом дня завтра не перевищить +1...+5 °C. Лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше - +8...+12 °C.



Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до -3 °C.

У середу також можливий дощ та мокрий сніг в західних областях, а вночі та вранці на півночі України, окрім Сумщини. На решті території - у центральній частині, на сході та півдні - опади малоймовірні.

Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами.

Погода у столиці

У Києві завтра також очікується похолодання. Протягом дня температура повітря сягатиме лише +1...+3 °C, до того ж очікується поривчастий північно-східний вітер.

Найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу.

Вдень 6 березня в столиці минеться без опадів.

Прогноз на найближчі дні

Синоптикиня наголошує, що холодна погода триватиме довго, а морози переважатимуть вночі. Перше відчутніше потепління, орієнтовно, передбачається лише з 16-го березня.



Найнижче стовпчики термометрів у ці дні опускатимуться до -3...-6 °C, на північному сході України часом до -9...-11 °C.

А в денні години передбачається 0...+5 °C, за умови сонячної погоди до +3...+7 °C.