Наталка Діденко попередила про похолодання та розповіла, де чекати на дощ і мокрий сніг
В Україні із середи, 6 березня, очікується різке похолодання. Подекуди температура опуститься до "мінусів", можливі опади у вигляді дощів та мокрого снігу
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, температура повітря протягом дня завтра не перевищить +1...+5 °C. Лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше - +8...+12 °C.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до -3 °C.
У середу також можливий дощ та мокрий сніг в західних областях, а вночі та вранці на півночі України, окрім Сумщини. На решті території - у центральній частині, на сході та півдні - опади малоймовірні.
Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами.
Погода у столиці
У Києві завтра також очікується похолодання. Протягом дня температура повітря сягатиме лише +1...+3 °C, до того ж очікується поривчастий північно-східний вітер.
Найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу.
Вдень 6 березня в столиці минеться без опадів.
Прогноз на найближчі дні
Синоптикиня наголошує, що холодна погода триватиме довго, а морози переважатимуть вночі. Перше відчутніше потепління, орієнтовно, передбачається лише з 16-го березня.
Найнижче стовпчики термометрів у ці дні опускатимуться до -3...-6 °C, на північному сході України часом до -9...-11 °C.
А в денні години передбачається 0...+5 °C, за умови сонячної погоди до +3...+7 °C.
- Напередодні Наталка Діденко прогнозувала, що найближчими днями температура повітря на всій території України опуститься, можливі нічні морози та подекуди опади у вигляді мокрого снігу. Таке похолодання триматиметься щонайменше тиждень.
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