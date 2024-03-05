Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Наталка Діденко попередила про похолодання та розповіла, де чекати на дощ і мокрий сніг

Наталка Діденко попередила про похолодання та розповіла, де чекати на дощ і мокрий сніг

5 березня, 2024 вiвторок
12:48
Суспільство дощ, зима, осінь, киця

В Україні із середи, 6 березня, очікується різке похолодання. Подекуди температура опуститься до "мінусів", можливі опади у вигляді дощів та мокрого снігу

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, температура повітря протягом дня завтра не перевищить +1...+5  °C. Лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше - +8...+12  °C. 

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до -3 °C. 

У середу також можливий дощ та мокрий сніг в західних областях, а вночі та вранці на півночі України, окрім Сумщини. На решті території - у центральній частині, на сході та півдні - опади малоймовірні.

Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами.

Погода у столиці

У Києві завтра також очікується похолодання. Протягом дня температура повітря сягатиме лише +1...+3 °C, до того ж очікується поривчастий північно-східний вітер.

Найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу.

Вдень 6 березня в столиці минеться без опадів.

Прогноз на найближчі дні

Синоптикиня наголошує, що холодна погода триватиме довго, а морози переважатимуть вночі. Перше відчутніше потепління, орієнтовно, передбачається лише з 16-го березня.

Найнижче стовпчики термометрів у ці дні опускатимуться до -3...-6 °C, на північному сході України часом до -9...-11 °C.
А в денні години передбачається 0...+5 °C, за умови сонячної погоди до +3...+7 °C.

  • Напередодні Наталка Діденко прогнозувала, що найближчими днями температура повітря на всій території України опуститься, можливі нічні морози та подекуди опади у вигляді мокрого снігу. Таке похолодання триматиметься щонайменше тиждень.
Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Читайте також:
4 березня, 2024 понедiлок
ДБР виявило схрон із боєприпасами, який окупанти залишили на Сумщині
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
мобілізація, підкуп, ЗСУ
4 березня, 2024 понедiлок
Виплати мобілізованим та добровольцям мають бути різними, - офіцер ЗСУ Лапін
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.18
    Купівля 38.18
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.31
    Продаж 42.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 березня
12:47
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус пояснив, як стався витік розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus
12:44
соцмережа Х (Твіттер)
Колишні керівники Twitter подали до суду на Ілона Маска за невиплату понад $128 млн вихідної допомоги
12:38
Tesla
У Німеччині горіла підстанція біля заводу Tesla, без світла залишилась частина Берліна: у підпалі підозрюють екоактивістів
12:36
Партнерський матеріал
гривні
В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ зріс попит на мікрокредити
12:29
Ексклюзив
Українське зерно, яке висипали у Польщі
Жодних доказів присутності українського зерна на ринку Польщі немає, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук
12:16
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердогану не важливі результати можливих переговорів України й Росії, - експерт-міжнародник Данилов
12:08
OPINION
Вадим Денисенко
Росія та Китай без рожевих окулярів
12:01
пластик пакет
ЄС планує заборонити одноразовий пластик у межах угоди про екологічні правила пакування
11:43
Обстріл Харківщини
Зросла кількість жертв російського обстрілу Харківщини 15 лютого
11:33
Росія, РФ, Сталін, РПЦ
Комуністи РФ просять ФСБ перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна
11:32
малий бізнес
Гранти "Власна справа": 14 600 українців отримали 3,5 млрд грн на розвиток бізнесу, програма триває
11:27
Електроенергія
В Україні попри рекордний експорт виник профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 5 березня
11:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія використовує сербського агента для проникнення у Європарламент, а воля НАТО не допустити ескалації війни слабшає. Акценти світових ЗМІ 5 березня
11:14
терористи ХАМАС
Ізраїль заявив, що 450 співробітників агентства ООН у справах палестинців є терористами ХАМАС
11:07
Франція
Франція підтримає пропозицію Чехії про постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg
10:57
Дмитро Медведєв
"Цілі Кремля залишаються незмінними": ISW проаналізував промову, в якій Медведєв назвав Україну Росією
10:43
Планував теракт у Запоріжжі за вказівкою РФ: місцевому жителю оголосили підозру
10:34
Оновлено
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
Українські дрони уразили патрульний корабель РФ "Сергій Котов" у Криму: є загиблі та поранені
10:30
ЗАЕС
Керівник Енергоатома Котін оцінив рівень загрози на окупованій Росією Запорізькій АЕС
10:30
міністр оборони Канади Білл Блер
Канада розглядає можливість відправлення до України військових інструкторів
10:19
російськи агенти в Європі
РФ проникла у коло високопосадовців Євросоюзу, - розвідки західних країн
10:02
OPINION
Дмитро Золотухін
Що робити у 2024-му?
09:56
Оновлено
Логотип телеканалу ZIK
Комунікаційники МОЗ звільнились, протестуючи проти призначення людини з каналу Медведчука. Вона також йде з посади
09:49
конфлікт Філіппін и - Китай
Філіппіни заявили про атаку на своє судно з боку Китаю, 4 моряків поранено
09:42
Ексклюзив
фортифікаційне обладнання смуг оборони
"Є брак бетону, техніки й лісу": Згурець про будівництво оборонних споруд біля лінії фронту
09:41
Вибори у Росії
У Мелітополі окупанти обіцяють призи за фото родини на "виборчих дільницях", - ОВА
09:25
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів на Білгородську область: палає нафтобаза
09:08
біженці
За кордоном перебувають близько 6,5 млн біженців з України, - ООН
09:00
Китай
Найбільше зростання за 5 років: у 2024 році Китай збільшить витрати на оборону на 7,2%, - Bloomberg
08:45
Ексклюзив
втрати росіян
"Цифри вражають": Гуменюк назвала втрати окупантів в районі Кринок за добу
08:39
Логотип компанії Apple
Apple виплатить Канаді понад $11 млн за навмисне сповільнення роботи iPhone через оновлення
08:21
Росіяни збільшують кількість ППО в окупованому Криму, - "Атеш"
08:17
Інтерв’ю
"Мій кінцевий бенефіціар сидить в окопі", – Дана Ярова
08:00
OPINION
Борислав Береза
Якщо переможе Путін, то світ зміниться так, як він би змінився, коли б переміг Гітлер
07:49
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 48 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:42
Ядерна безпека
США не бачать причин змінювати ядерну політику попри погрози Путіна, - Міллер
07:28
онлайн-знайомство, знайомство в соцмереджах
"Солодкий, дякую за цінну інформацію": співробітника штабу ядерних сил США звинувачують у зливі даних про війну в Україні через сайт знайомств
06:57
Оновлено
Росіяни атакували "шахедами" Одещину, збито 18 дронів. Пошкоджено рекреаційний об'єкт
06:55
Анонс
Чіро Іммобіле, Лаціо - Баварія
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 5 березня
06:46
Ілон Маск
Маск поступився званням найбагатшої людини світу засновнику Amazon Безосу, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV