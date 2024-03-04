Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на похолодання
Найближчими днями температура повітря на всій території України опуститься, можливі нічні морози та подекуди опади у вигляді мокрого снігу. Таке похолодання триматиметься щонайменше тиждень
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у вівторок, 5 березня, максимальна температура повітря по Україні очікується в межах +6...+12 °C.
У західних областях та в Криму трохи тепліше, +10...+16 °C.
Опадів не передбачається, лише на крайньому заході пройде місцями дощ.
Погода у столиці
За даними синоптикині, 5 березня у Києві пануватиме температура до +9 °C. Також не передбачається опадів.
Проте вже 6 березня різко похолоднішає.
Прогноз на наступні дні
Прогнозується, що вже у середу, 6 березня, в Україні очікується похолодання. Вдень термометри не показуватимуть вище +1...+6 °C, тепліше буде лише в південній частині та на Закарпатті.
У нічні години можливий невеликий мороз. У західних областях подекуди пройде мокрий сніг.
Синоптикиня підкреслює, що потепління в Україну повернеться нескоро. Увесь наступний тиждень, окрім найближчого вівторка, буде холодним.
- Напередодні повідомлялося, що погода в Україні у перші тижні березня буде мінлива - потепління швидко змінюватиметься похолоданням. За попередніми прогнозами, остаточно теплішати почне лише з середини місяця.
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