Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на похолодання

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у вівторок, 5 березня, максимальна температура повітря по Україні очікується в межах +6...+12 °C.



У західних областях та в Криму трохи тепліше, +10...+16 °C.

Опадів не передбачається, лише на крайньому заході пройде місцями дощ.

Погода у столиці

За даними синоптикині, 5 березня у Києві пануватиме температура до +9 °C. Також не передбачається опадів.



Проте вже 6 березня різко похолоднішає.

Прогноз на наступні дні

Прогнозується, що вже у середу, 6 березня, в Україні очікується похолодання. Вдень термометри не показуватимуть вище +1...+6 °C, тепліше буде лише в південній частині та на Закарпатті.

У нічні години можливий невеликий мороз. У західних областях подекуди пройде мокрий сніг.

Синоптикиня підкреслює, що потепління в Україну повернеться нескоро. Увесь наступний тиждень, окрім найближчого вівторка, буде холодним.