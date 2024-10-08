Наталка Діденко попередила про різке похолодання та сильні дощі в Україні: коли чекати
У середу, 9 жовтня, в більшості областей України переважатиме суха і сонячна погода. Натомість з 12 жовтня подекуди можливі сильні дощі та різке похолодання
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що в середу буде тепло, сухо і сонячно. Максимальна температура повітря становитиме +18...+23 °C, на півдні місцями до +25 °C, на Сумщині та Харківщині +17...+19 °C.
Погода у Києві
У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода, вдень близько +20 °C.
Проте, за даними синоптикиня, 12 жовтня в Києві очікується різке похолодання і можливий сильний дощ.
"Ще раз - у Києві в суботу сильний дощ і похолодання! 12 жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте з неділі й там передбачається зниження температури повітря", - наголосила Діденко.
- У вівторок, 8 жовтня, у більшості регіонів України переважатиме суха і сонячна погода. Проте 17 та 18 жовтня подекуди очікуються заморозки та мокрий сніг.
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