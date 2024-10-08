Наталка Діденко попередила про різке похолодання та сильні дощі в Україні: коли чекати

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що в середу буде тепло, сухо і сонячно. Максимальна температура повітря становитиме +18...+23 °C, на півдні місцями до +25 °C, на Сумщині та Харківщині +17...+19 °C.

Погода у Києві

У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода, вдень близько +20 °C.

Проте, за даними синоптикиня, 12 жовтня в Києві очікується різке похолодання і можливий сильний дощ.

"Ще раз - у Києві в суботу сильний дощ і похолодання! 12 жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте з неділі й там передбачається зниження температури повітря", - наголосила Діденко.