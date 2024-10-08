Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Наталка Діденко попередила про різке похолодання та сильні дощі в Україні: коли чекати

Наталка Діденко попередила про різке похолодання та сильні дощі в Україні: коли чекати

Катерина Єсікова
8 жовтня, 2024 вiвторок
12:33
Суспільство заморозки

У середу, 9 жовтня, в більшості областей України переважатиме суха і сонячна погода. Натомість з 12 жовтня подекуди можливі сильні дощі та різке похолодання

Зміст

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що в середу буде тепло, сухо і сонячно. Максимальна температура повітря становитиме +18...+23 °C, на півдні місцями до +25 °C, на Сумщині та Харківщині +17...+19 °C.

Погода у Києві

У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода, вдень близько +20 °C.

Проте, за даними синоптикиня, 12 жовтня в Києві очікується різке похолодання і можливий сильний дощ.

"Ще раз - у Києві в суботу сильний дощ і похолодання! 12 жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте з неділі й там передбачається зниження температури повітря", - наголосила Діденко.

  • У вівторок, 8 жовтня, у більшості регіонів України переважатиме суха і сонячна погода. Проте 17 та 18 жовтня подекуди очікуються заморозки та мокрий сніг.
Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Читайте також:
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Автор Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
Орбан пригрозив перевезти нелегальних мігрантів з угорського кордону до головної площі Брюсселя
Автор Світлана Кравченко
7 жовтня, 2024 понедiлок
Вихваляла РФ і глузувала з киян, які під час тривоги прямували до укриття: поліція на залізничному вокзалі затримала уродженку Макіївки
Автор Сергій Фурса
7 жовтня, 2024 понедiлок
Скандал зі МСЕК у Хмельницькому: фото на дивані — дзеркало для українців
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41
    Купівля 41
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
8 жовтня
13:37
Юлія Кіріллова
Співзасновницю Жіночого ветеранського руху Юлію Кіріллову призначили заступницею міністра у справах ветеранів
13:32
Джамала
Джамала озвучила, кого вважає гарною кандидатурою для Євробачення-2025 від України
13:15
Йорг Дорнау
У Німеччині почали розслідування щодо депутата, який володіє цибулевою плантацією в Білорусі
13:14
Нобелівська премія з фізики 2024
Машинне навчання за допомогою штучних нейромереж: Нобелівську премію з фізики отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон
13:05
санкції проти Росії
ЄС запровадив новий механізм санкцій проти Росії у відповідь на її "дестабілізуючі дії за кордоном"
12:59
Вадим Філашкін
У Покровську та Костянтинівці наразі залишаються близько 30 тис. людей, - Донецька ОВА
12:59
Оновлено
РФ артилерією вдарила по Антонівці та з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: є загиблий і постраждалі
12:53
метро
У Києві біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання: станція тимчасово не працює
12:46
Леді Гага
Леді Гага шокована і розчарована, що "Джокер: Божевілля на двох" провалився в прокаті
12:41
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдарили по середмістю Харкова: 21 людина поранена, серед них дитина
12:41
Книгарня "Збірка"
"Набити пики, подискутувати зі збоченцями": у Києві книгарні "Збірка" погрожують через презентацію фотокниги про українське ЛГБТ-ком'юніті
12:37
кримські татари
У Естонії хочуть визнати депортацію кримських татар актом геноциду
12:34
Ексклюзив
мобілізація
Узаконює дезертирство: Фріз про законопроєкт про звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ
12:29
Перший художній твір після замаху на вбивство: Салман Рушді видасть трилогію новел
12:07
OPINION
Всі українці спільники корупціонерів
11:54
армія КНДР
У міноборони Південної Кореї попередили, що КНДР може відправити своїх військових в Україну на підтримку Росії
11:53
Вугледар, Донецька область
"Співвідношення сил майже 1:9": командир 72-ї ОМБр про вихід ЗСУ з Вугледара
11:26
електроенергія
Через ворожі обстріли та негоду знеструмлено 578 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 8 жовтня
11:21
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Незрозуміло, чому ми залишаємо окупантам промислові об'єкти в робочому стані, - військовий експерт Снєгирьов
11:15
На Сумщині через ворожу атаку КАБами загинуло подружжя
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гарріс ухилилася від відповіді про членство України в НАТО, а українець обиратиме Папу Римського. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня
11:00
хімічна атака
За вересень Росія застосувала проти Сил оборони 250 боєприпасів з небезпечними хімречовинами, - Генштаб
10:52
Куба
Куба офіційно подала запит на отримання статусу країни-партнера БРІКС
10:50
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина оголосила про евакуацію своїх громадян з Лівану
10:42
винищувач Mirage 2000
Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000 на початку 2025 року
10:40
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника штабу "Хезболли"
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:27
Анонс
Афіша "Україна та Угорщина: точки перетину і пізнання"
У Києві відбудеться публічна розмова з угорськими письменниками та журналістами
10:24
У США померла мати Вітні Гʼюстон, співачка Сіссі Гʼюстон
10:21
У Києві затримали харків'янина, який на Хрещатику зневажливо висловлювався про загиблих захисників
10:21
ізраїльські солдати
Ймовірність ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану низька, - NYT
10:15
вітряки у Нижніх Воротах
Україна отримає до $150 млн на проєкти відновлення та зелені ініціативи
10:12
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Розвідка США побоюється, що "іноземні суб’єкти впливу" можуть поставити під сумнів результати президентських виборів
10:07
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну "шахедами", на Одещині сталася пожежа у багатоповерхівці
10:06
OPINION
Із Заходом слід вести дорослу розмову
09:59
Тейлор Свіфт
Заробила $1,6 млрд лише на музиці: Тейлор Свіфт стала найбагатшою артисткою у світі
09:56
Франція
Французька армія проведе військові навчання в Румунії з метою стримування РФ
09:51
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Найбільший термінал у Криму: Згурець про знищення нафтобази у Феодосії
09:49
прапор Білорусі
У Білорусі 45 людей звинуватили в "екстремістській діяльності з метою отримати закордонні гранти"
09:41
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Відпочивав на Сейшелах замість служби: до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього одеського військкома Борисова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV