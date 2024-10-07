Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати заморозки та мокрий сніг

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, з 13 жовтня у більшості областей України очікується поступове похолодання, а з 17 і 18 жовтня можливі заморозки та навіть мокрий сніг.

Прогноз на 8 жовтня

У вівторок в Україні опадів не передбачається, лише найближчої ночі дощі можливі на Сумщині, Полтавщині та частково Харківщині.

Температура повітря коливатиметься у межах +17...+22 °C, на півдні до +22...+25 °C, у північних областях +12...+18 °C.

Погода у столиці

У Києві 8 жовтня очікується погода без опадів із температурою повітря +16...+18 °C.

"Плануйте щось хороше на відкритому повітря на середу-четвер, в Україні 9-10 жовтня переважатиме суха, навіть сонячна погода з потеплінням до +18...+24 °C", - додала Діденко.