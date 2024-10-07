Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати заморозки та мокрий сніг
У вівторок, 8 жовтня, у більшості регіонів України переважатиме суха і сонячна погода. Проте 17 та 18 жовтня подекуди очікуються заморозки та мокрий сніг
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, з 13 жовтня у більшості областей України очікується поступове похолодання, а з 17 і 18 жовтня можливі заморозки та навіть мокрий сніг.
Прогноз на 8 жовтня
У вівторок в Україні опадів не передбачається, лише найближчої ночі дощі можливі на Сумщині, Полтавщині та частково Харківщині.
Температура повітря коливатиметься у межах +17...+22 °C, на півдні до +22...+25 °C, у північних областях +12...+18 °C.
Погода у столиці
У Києві 8 жовтня очікується погода без опадів із температурою повітря +16...+18 °C.
"Плануйте щось хороше на відкритому повітря на середу-четвер, в Україні 9-10 жовтня переважатиме суха, навіть сонячна погода з потеплінням до +18...+24 °C", - додала Діденко.
- 7 жовтня Україна все ще перебуватиме під впливом активного циклону, що зумовить дощову погоду в більшості регіонів. Також очікується зниження температури повітря.
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