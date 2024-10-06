Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні пройдуть дощі 6 жовтня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогнозується, що дощі дійдуть навіть до східної частини та сухого центру. Водночас зливи можливі в південних та значній частині центральних областей, а також вранці на Київщині та Чернігівщині.

Натомість у Луганській області буде переважно сухо.

Температура повітря 7 жовтня понизиться, протягом дня пануватимуть +11...+17 °C. У східній частині та на південному сході, на Дніпропетровщині та Полтавщині тепліше - до +19...+25 °C.

Погода в столиці

У Києві завтра очікується зниження температури повітря до +12...+14 °C. Також втримається волога погода, однак із другої половини дня опади припиняться.

Синоптикиня додає, що в середині тижня знову потепліє. Проте вже з 13 жовтня в Києві знову похолодає.