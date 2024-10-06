Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні пройдуть дощі 6 жовтня
У понеділок, 7 жовтня, Україна все ще перебуватиме під впливом активного циклону, що зумовить дощову погоду в більшості регіонів. Також очікується зниження температури повітря
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Прогнозується, що дощі дійдуть навіть до східної частини та сухого центру. Водночас зливи можливі в південних та значній частині центральних областей, а також вранці на Київщині та Чернігівщині.
Натомість у Луганській області буде переважно сухо.
Температура повітря 7 жовтня понизиться, протягом дня пануватимуть +11...+17 °C. У східній частині та на південному сході, на Дніпропетровщині та Полтавщині тепліше - до +19...+25 °C.
Погода в столиці
У Києві завтра очікується зниження температури повітря до +12...+14 °C. Також втримається волога погода, однак із другої половини дня опади припиняться.
Синоптикиня додає, що в середині тижня знову потепліє. Проте вже з 13 жовтня в Києві знову похолодає.
- У неділю, 6 жовтня, у Києві та деяких областях України також прогнозувалися дощі, ймовірно з грозами.
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