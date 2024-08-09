Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати дощі на вихідних

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу дощова погода з можливими грозами накриє Волинь, Рівненщину, північні регіони, місцями центральну частину України, а також Одещину і Миколаївщину.

На решті території України - без істотних опадів.

У неділю, 11 серпня, дощі очікуються у першій половині дня на Київщині та Полтавщині. В інших областях буде сухо.

Температура повітря 10 і 11 серпня коливатиметься у межах +24 °C...+29 °C, на півдні +28 °C...+32 °C.

Яку погоду чекати у Києві

У Києві на вихідних прогнозують локальні дощі з можливими грозами. Водночас варто чекати сонця. Температура повітря коливатиметься близько +26 °C.

Натомість спека посилиться з 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу. Далі спекотна погода пошириться на більшу частину України.