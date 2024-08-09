Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати дощі на вихідних
У деяких регіонах України у суботу та неділю, 10 і 11 серпня, варто очікувати дощі. Проте у більшості областей прогнозують суху та сонячну погоду
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У суботу дощова погода з можливими грозами накриє Волинь, Рівненщину, північні регіони, місцями центральну частину України, а також Одещину і Миколаївщину.
На решті території України - без істотних опадів.
У неділю, 11 серпня, дощі очікуються у першій половині дня на Київщині та Полтавщині. В інших областях буде сухо.
Температура повітря 10 і 11 серпня коливатиметься у межах +24 °C...+29 °C, на півдні +28 °C...+32 °C.
Яку погоду чекати у Києві
У Києві на вихідних прогнозують локальні дощі з можливими грозами. Водночас варто чекати сонця. Температура повітря коливатиметься близько +26 °C.
Натомість спека посилиться з 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу. Далі спекотна погода пошириться на більшу частину України.
- У більшості областей України 9 серпня очікується температура повітря у межах +25...+29 °C. Проте у західних регіонах прогнозують дощі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.82 Купівля 40.82Продаж 41.3
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.2
- Актуальне
- Важливе