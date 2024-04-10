Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати на зниження температури повітря

Про це синоптикиня повідомила у телеграмі.

Зазначається, що 11 квітня антициклон Peter принесе в Україну сонячну погоду і не допустить дощів. Лище вдень на Вінниччині та Черкащині можливі невеликі опади.

Проте на заході, півночі (окрім Сумщини) і на Вінниччині у четвер очікується зниження температури повітря до +16...+20 °C.

На решті території України буде справжнє літо із температурами повітря +23...+27 °C.

У столиці четвер також очікується із сухою погодою. Водночас можливе зниження температури удень до +19..+21 °C.

За даними синопткині, до вихідних свіжіше повітря охопить практично всю Україну.