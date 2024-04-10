Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати на зниження температури повітря
У четвер, 11 квітня, по всій Україні пануватиме сонячна погода із літньою температурою. Проте надалі свіжіше повітря охопить практично всю Україну
Про це синоптикиня повідомила у телеграмі.
Зазначається, що 11 квітня антициклон Peter принесе в Україну сонячну погоду і не допустить дощів. Лище вдень на Вінниччині та Черкащині можливі невеликі опади.
Проте на заході, півночі (окрім Сумщини) і на Вінниччині у четвер очікується зниження температури повітря до +16...+20 °C.
На решті території України буде справжнє літо із температурами повітря +23...+27 °C.
У столиці четвер також очікується із сухою погодою. Водночас можливе зниження температури удень до +19..+21 °C.
За даними синопткині, до вихідних свіжіше повітря охопить практично всю Україну.
- У вівторок, 9 квітня, у Києві зафіксували два температурні рекорди. Температура повітря відповідає нормі 7 червня.
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