Наталка Діденко розповіла, коли по всій Україні очікувати дощі
У четвер і п'ятницю, 12 і 13 вересня, у всіх регіонах України варто очікувати дощову погоду, найбільше у західних областях
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Багато дощів найближчим часом не обіцяю, більше вологи припадатиме на західні області України, проте 12-13 вересня дощі очікуйте повсюди в Україні", - заявила Діденко.
За її словами, у середу, 11 вересня, у більшості областей України переважатиме суха та дуже тепла погода - вдень +25...+30 °C.
Натомість у західній частині України 11 вересня є ймовірність локальних дощів. Температура повітря коливатиметься у межах +18...+23 °C. Ближче до вечора дощі очікуються на Одещині.
Що очікувати у Києві
У Києві 11 вересня буде сухо, температура повітря підніметься до +27 °C. Натомість 12 та 13 вересня у столиці пройдуть дощі.
"Хоча на температурний режим опади особливо не вплинуть, тепла погода й надалі переважатиме", - додала синоптикиня.
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Початок поточного тижня у більшій частині України прогнозувався з комфортною температура повітря. Проте у південних та в центральних областях можливі дощі.
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