Наталка Діденко розповіла, коли по всій Україні очікувати дощі

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Багато дощів найближчим часом не обіцяю, більше вологи припадатиме на західні області України, проте 12-13 вересня дощі очікуйте повсюди в Україні", - заявила Діденко.

За її словами, у середу, 11 вересня, у більшості областей України переважатиме суха та дуже тепла погода - вдень +25...+30 °C.

Натомість у західній частині України 11 вересня є ймовірність локальних дощів. Температура повітря коливатиметься у межах +18...+23 °C. Ближче до вечора дощі очікуються на Одещині.

Що очікувати у Києві

У Києві 11 вересня буде сухо, температура повітря підніметься до +27 °C. Натомість 12 та 13 вересня у столиці пройдуть дощі.

"Хоча на температурний режим опади особливо не вплинуть, тепла погода й надалі переважатиме", - додала синоптикиня.