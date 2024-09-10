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Головна Суспільство Наталка Діденко розповіла, коли по всій Україні очікувати дощі

Наталка Діденко розповіла, коли по всій Україні очікувати дощі

Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
13:10
Суспільство Київ осінь погода

У четвер і п'ятницю, 12 і 13 вересня, у всіх регіонах України варто очікувати дощову погоду, найбільше у західних областях

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Багато дощів найближчим часом не обіцяю, більше вологи припадатиме на західні області України, проте 12-13 вересня дощі очікуйте повсюди в Україні", - заявила Діденко.

За її словами, у середу, 11 вересня, у більшості областей України переважатиме суха та дуже тепла погода - вдень +25...+30 °C.

Натомість у західній частині України 11 вересня є ймовірність локальних дощів. Температура повітря коливатиметься у межах +18...+23 °C. Ближче до вечора дощі очікуються на Одещині.

Що очікувати у Києві

У Києві 11 вересня буде сухо, температура повітря підніметься до +27 °C. Натомість 12 та 13 вересня у столиці пройдуть дощі.

"Хоча на температурний режим опади особливо не вплинуть, тепла погода й надалі переважатиме", - додала синоптикиня.

  • Початок поточного тижня у більшій частині України прогнозувався з комфортною температура повітря. Проте у південних та в центральних областях можливі дощі.

Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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