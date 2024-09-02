Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України 3 вересня може дощити

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра, 3 вересня, трохи буде в Україні дощів – на південному сході та Криму, а ввечері вздовж смуги від Рівненщини до Чернівецької області", - розповіла Діденко.

За її словами, дощі можуть йти з грозами.

Фото: Наталка Діденко

Втім, на переважній частині України, буде суха, ясна та сонячна погода.

"Несподівано трохи, але найнижчою завтра буде температура повітря у східних областях та на Дніпропетровщині й Полтавщині, вдень +26+29 градусів. На решті території України очікується впродовж дня +29+32 градуси", - зазначила синоптикиня.

А от у східних та центральних областях, за словами Діденко, місцями очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Що буде із погодою у столиці?

Як зазначає Наталка Діденко, у Києві 3 вересня буде сухо. Очікується до +29, +30 градусів.

Вже 4 вересня можливе невелике зниження температури.