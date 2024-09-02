Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України 3 вересня може дощити
Завтра, 3 вересня, у низці областей України можливі дощі із грозами. Подекуди очікується також посилення вітру
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра, 3 вересня, трохи буде в Україні дощів – на південному сході та Криму, а ввечері вздовж смуги від Рівненщини до Чернівецької області", - розповіла Діденко.
За її словами, дощі можуть йти з грозами.
Фото: Наталка Діденко
Втім, на переважній частині України, буде суха, ясна та сонячна погода.
"Несподівано трохи, але найнижчою завтра буде температура повітря у східних областях та на Дніпропетровщині й Полтавщині, вдень +26+29 градусів. На решті території України очікується впродовж дня +29+32 градуси", - зазначила синоптикиня.
А от у східних та центральних областях, за словами Діденко, місцями очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
Що буде із погодою у столиці?
Як зазначає Наталка Діденко, у Києві 3 вересня буде сухо. Очікується до +29, +30 градусів.
Вже 4 вересня можливе невелике зниження температури.
- Серпень, як і літо, в Україні завершилося теплою і переважно сухою погодою. Відчутне послаблення спеки очікується вже у перших числах вересня.
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