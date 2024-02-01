Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 2 лютого, назвавши її особливість
У п'ятницю, 2 лютого, на території України очікується рвучкий сильний вітер і хмарна погода. Температура повітря коливатиметься від +1 до +5 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що температура повітря протягом дня становитиме +1...+5 °C у більшості областей.
"Істотні опади малоймовірні, хіба невеликий мокрий сніг пройде в навколокарпатських областях та на сході України", - повідомила синоптик.
Крім цього, особливістю завтрашнього дня буде сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду.
У Києві також очікується рвучкий вітер, проте без опадів. Крім цього, прогнозується прояснення. Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +3...+4 °C.
- У перший день лютого в Україні очікується зміна погоди - у деякі регіони прийдуть дощі, сніг та вітер. Температура триматиметься у межах від -3 до +7 °C.
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