Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 2 лютого, назвавши її особливість

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що температура повітря протягом дня становитиме +1...+5 °C у більшості областей.

"Істотні опади малоймовірні, хіба невеликий мокрий сніг пройде в навколокарпатських областях та на сході України", - повідомила синоптик.

Крім цього, особливістю завтрашнього дня буде сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві також очікується рвучкий вітер, проте без опадів. Крім цього, прогнозується прояснення. Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +3...+4 °C.