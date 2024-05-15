Наталка Діденко спрогнозувала потепління найближчими днями

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у четвер, 16 травня, у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій областях та на Донеччині ймовірні дощі.

На решті території України істотних опадів не передбачається.

Яка буде температура повітря

За даними синоптикині, температура повітря становитиме +15...+19 °C, на Закарпатті до +22 °C.

У Києві ймовірні дощі

У столиці 16 травня є ймовірність невеликого дощу, але місцями, періодично. Уночі прогнозується +5...+7 °C, вдень +15...+16 °C.

"Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно", - додала Діденко.