Наталка Діденко спрогнозувала потепління найближчими днями
Найближчими днями до України повернеться тепла погода, проте також очікуються періодичні дощі та коливання атмосферного тиску
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у четвер, 16 травня, у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій областях та на Донеччині ймовірні дощі.
На решті території України істотних опадів не передбачається.
Яка буде температура повітря
За даними синоптикині, температура повітря становитиме +15...+19 °C, на Закарпатті до +22 °C.
У Києві ймовірні дощі
У столиці 16 травня є ймовірність невеликого дощу, але місцями, періодично. Уночі прогнозується +5...+7 °C, вдень +15...+16 °C.
"Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно", - додала Діденко.
- Раніше стало відомо, що у Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні у столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С.
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