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Головна Суспільство Національному університету оборони України досі не повернули головний корпус, який у них відібрав Азаров: просять підписати петицію

Національному університету оборони України досі не повернули головний корпус, який у них відібрав Азаров: просять підписати петицію

Ксенія Золотова
17 листопада, 2024 неділя
13:13
Суспільство

Національний університет оборони України просить українців підписати петицію про повернення у власність Міністерства оборони головного корпусу, який у 2013 році тодішній прем'єр Микола Азаров передав до Вищого спеціалізованого суду України

Зміст

Про це повідомляє пресслужба університету.

"Ми живемо в часи, коли доля нашої країни вирішується на полі бою та в тилу. Повернення головного корпусу провідного вищого військового навчального закладу України — це стратегічний крок для зміцнення обороноздатності країни. Це крок до створення найкращих умов для навчання офіцерів та генералів, які щодня стоять на варті нашої свободи та незалежності", - йдеться у зверненні. 

У петиції зазначається, що в липні 2013 року злочинним рішенням уряду Миколи Азарова головна будівля Національного університету оборони України, яка розташована за адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський, 28, разом із кількома будинками військового містечка, були передані до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Це привело до значного порушення злагодженої роботи усіх підрозділів головного вищого військового закладу України, наголошує авторка петиції Нетьосова Світлана. Військовослужбовці Збройних Сил України  вимагають повернення  корпусу номер один у власність Міністерства Оборони України, додає вона.

"Це справедливе рішення забезпечить ефективне поповнення  бойових підрозділів ЗСУ фахівцями тактичного та стратегічного рівнів. Питання підготовки кадрів для ЗСУ не менш важливе за постачання партнерами Україні сучасної зброї. Зброя без навчених бійців та командирів не дає можливості ефективно захищати Україну від російської агресії та досягти, омріяної мільйонами українців, Перемоги", - йдеться у тексті.

Університет закликає підтримати петицію і "не бути байдужими, бо саме ваша активність сьогодні — це гарантія мирного завтра".

  • Прокурори наполягають на передачі у власність Прилісненської громади майна вартістю понад 10 мільйонів гривень.
     
Теги:
Новини
Україна
освіта
Микола Азаров
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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