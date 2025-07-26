Нацполіція почала розслідувати можливу цензуру у "телемарафоні", - Ірина Геращенко
25 липня 2025 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження за зверненням народних депутатів від опозиційної "Європейської Солідарності" щодо імовірної наявності політичної цензури у телевізійному марафоні "Єдині новини"
Про це у суботу, 26 липня, у себе на фейсбуці повідомила співголова парламентської фракції "ЄС" Ірина Геращенко, навівши копії відповідних документів.
"25.07.2025, за дорученням заступника начальника відділу дізнання Шевченківського управління поліції Лисенка Д.С., за фактами викладеними у зверненні депутатів "ЄС", яке надійшло на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за № 155332-2025/1-598450 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025105100001173 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста)", - зазначила політикиня.
Відомості до ЄРДР внесено дізнавачем відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Коломіченко М. В.
Підставою для звернення народний депутатів від "ЄС" до поліції стала заява колишнього працівника "телемарафону", телевізійника Євгенія Лєсного. У своєму коментарі до посту Геращенко на фейсбуці журналіст поінформував, що поліцейські вже вийшли з ним на зв'язок. "Вже телефонували вчора, чекаю на призначену зустріч", - зазначив він.
Геращенко сподівається, що інші працівники телеканалів, які створюють контент "Єдиних новин", "чесно розкажуть правоохоронним органам мотиви, чому 3,5 роки працювали по темникам, а ключове - хто їм їх спускав". "Бо ж має бути якесь пояснення, чому в ефірі марафону тільки слуги і позаштатні радники ОП та експерти з заборонених медведчуківських каналів, але жодного разу - депутати від опозиційної фракції "ЄС", - наголосила представниця "Європейської Солідарності".
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