Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Найбільша частка людей у Києві, які спілкуються російською, це якраз майбутнє покоління, - рух "Простір свободи"
Ексклюзив

Найбільша частка людей у Києві, які спілкуються російською, це якраз майбутнє покоління, - рух "Простір свободи"

Марина Клюєва
28 серпня, 2025 четвер
11:22
Суспільство

Зараз відбувається рерусифікація, тобто останні півтора роки триває процес збільшення присутності російської мови в нашому просторі

Зміст

Про це розповів співкоординатор руху "Простір свободи" Тарас Шамайда в етері Еспресо. 

"Українська мова є однією з ключових фундаментальних засад нашої державної єдності й національної безпеки. І, власне, русифікація, а зараз відбувається рерусифікація, тобто останні десь півтора року триває процес збільшення присутності російської мови в нашому просторі. Це не просто таке собі, негативне явище культури, це частина війни на знищення, яку веде Росія проти нашого народу, проти нашої держави. Тому що метою цієї війни є знищення українців як нації, так, щоб вони не просто окупувати цю територію, а щоб українців стали частиною російської такою біомасою і гарматним м'ясом імперії. А ті, хто не захоче втрачати ідентичність, треба їх або витіснити, або знищити. В цьому мета цієї війни. Все інше, чи це танки, КАБи, чи це ті ракети, які ми обстрілювали сьогодні на нашій Київ, чи це там мультик "Маша і Ведмідь", який зайняв перше місце якраз цього тижня в переглядах на території України, чи це російська музика, чи це російська пропаганда - це все інструменти війни. Економічні інструменти, дипломатичні, так звані переговори, які веде Росія", - сказав він.

Тарас Шамайда наголосив, що русифікація - це один із найпотужніших інструментів цієї війни. Тож недаремно Росія, яка знається на тому, як завойовувати і асимілювати народи, так приділяє багато уваги саме русифікації.

"Проблема в тому, що коли ворог наш це розуміє, і ще в 22-му році ми попереджали, люди, які займаються питаннями мови предметно про те, що обов'язково буде відкат, що Росія гроші і буде зсередини підривати Україну, в тому числі шляхом нав'язування і поширення російської мови, російськомовної музики, російськомовних мультфільмів, ігор і так далі. На жаль, на рівні державної влади розуміння, ну і на рівні суспільства також розуміння наскільки це небезпечна річ, бракує. Збільшується і число росіян російської мови. В чому проблема ж не тільки в тому, що воно збільшується, скажімо, серед, ну, умовно, пенсіонерів, які звикли, там, які приїхали з Рязані, так? І, ну, там у них інерція є. Найбільша проблема - це серед дітей і підлітків. Серед дітей і старшого шкільного віку, скажімо. От в Києві це найбільш з російської верстви зараз. Найбільша частка людей, які спілкуються російською, це якраз майбутнє покоління, можна сказати, яке живе в містах і, відповідно це формує майбутнє і формує моду. І, звичайно, так само і за споживанням російськомовного продукту. Це проблема всіх верств населення, всіх регіонів, але насамперед молоді і підлітки", - додав він.

